Eren Bülbül kimdir, kaç yaşındaydı sorusu araştırılıyor. Şehit Eren Bülbül ne zaman, nasıl öldü? Eren Bülbül’ün nereye defnedildiği de merak edilen konular arasında yer alıyor. Eren Bülbül şehit edilmesinin yıl dönümünde anılıyor.

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

15 yaşındadır. Trabzonludur. 13 kardeştir. Babası vefat etmiştir. Arif Bülbül, Eren'in futbolu çok sevdiğini ve okul takımında oynadığını vurgulayarak, "Eren 4, 5 yaşından beri fanatik Trabzonspor taraftarıydı. Futbola çok düşkündü." dedi. Çok çalışkan olan Bülbül'ün küçük yaşında odun taşırken görüntülendiği fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu.

Büyük bir acı yaşadıklarını ifade eden Bülbül, "İnanılacak gibi değil. Eren televizyonda çatışma haberlerini izlediğinde, şehit olduğunda çok üzülür ve kızardı, 'ben de askere gideceğim ve şehit olacağım.' derdi. Gerçekten de oldu." diye konuştu.