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  3. Başkan Erdoğan'dan Elazığ ve Malatya talimatı! Deprem bölgesine yeni ödenek

Başkan Erdoğan'dan Elazığ ve Malatya talimatı! Deprem bölgesine yeni ödenek

Başkan Erdoğan'dan Elazığ ve Malatya talimatı! Deprem bölgesine yeni ödenek

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ve Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem sonrasında Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Elazığ İl Özel İdaresi ve Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 10'ar milyon lira daha ödenek gönderildi.

Ayrıntılar geliyor...


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