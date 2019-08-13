Erdoğan'ın kurbanı Togo'da kesildi

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla 149 ülkede yürütülen, vekalet yoluyla kurban kesim çalışmaları kapsamında, Batı Afrika’daki Togo’da 2 bin 100 büyükbaş olarak 14 bin 700 hisse kurban kesildi. Agoe bölgesinde kesilen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfına vekalet verdiği hissenin de yer aldığı kurbanların kesimi, vakıf gönüllü ve çalışanlarının kontrolünde yapıldı. Trabzon’da şehit edilen Eren Bülbül ve tüm şehitler adına da TDV kaynaklarından kurban kesimi gerçekleştirildi. TDV bu yıl yurt içinde 72 il 278 kesim noktası, yurt dışında ise 149 ülke 443 bölgede kurban kesim çalışması yürütülüyor.