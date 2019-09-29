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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Başkan Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen asker ile İzmir'de trafik kazasında şehit olan polis memurunun ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit asker ve şehit polis memurunun ailelerine başsağlığı telgrafı yolladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Muhammed Ceylan ile İzmir'de trafik kazasında şehit düşen polis memuru Serkan Çağlayan'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

AA

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