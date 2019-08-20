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Erdoğan'dan antik kent ziyareti

Erdoğan'dan antik kent ziyareti

Muğla’daki Stratonikeia Antik Kenti’ni gezen Başkan Erdoğan, Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Söğüt’ten bilgi aldı, köylülerle sohbet etti.

 MUSTAFA İNCİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla’nın Yatağan İlçesi’nde bulunan Stratonikeia Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu. Antik kentte yaklaşık 3 saat kalan Başkan Erdoğan, Stratonikeia’yı gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan antik kent hakkında Prof. Dr. Bilal Söğüt’ten bilgi aldı. Başkan Erdoğan Stratonikeia Antik Kenti’nde restorasyonu yapılan hamam, Şaban Ağa Cami, kazı evi, kuzey giriş kapısı gibi bölgeleri eşi Emine Erdoğan ile gezdi. Eskihisar Köyü’ne giden Erdoğan’a köylüler bal ve gözleme ikramında bulundu.

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