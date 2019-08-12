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  3. Başkan Erdoğan partililere seslendi: Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Başkan Erdoğan partililere seslendi: Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Başkan Erdoğan partililere seslendi: Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

AK Parti bayramlaşma törenine telefonla bağlanan Başkan Erdoğan, partililere seslendi. Başkan Erdoğan konuşmasında, '"Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin düzenlediği bayramlaşma programına telefon ile bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Birçok ayrılıklar şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz. Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerimizle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle  hazırlanacağız' dedi.

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