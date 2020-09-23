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  • Erbil'de Türk diplomatı şehit eden 2 kişinin idamı onaylandı
23 Eylül 2020 Çarşamba 10:55 | Son Güncelleme:

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden 2 kişinin idamı onaylandı

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden 2 kişinin idamı onaylandı

IKBY Temyiz Mahkemesi, Erbil 2. Ceza Mahkemesinin Türk diplomat Osman Köse ve 2 ırak vatandaşının şehit edilmesi olayında faili olan 2 kişi hakkında verilen idam kararını onayladı.

17 Temmuz 2019'da Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatların yemek yemek için gittikleri restorana silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu Türk diplomat Osman Köse olay yerinde şehit olmuştu.

TRT Haber'de yer alan habere göre, 2 Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği saldırının iki faili için verilen açık idam kararı IKBY Temyiz Mahkemesi tarafından onaylandı.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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