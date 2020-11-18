Erbil Valisi Sofi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Irak'ta Erbil Valisi Ferset Sofi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Sofi, bu sabah yaşamını yitirdi.

Erbil Valiliğinden 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Sofi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.