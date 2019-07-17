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Erbil nerede? Erbil'in haritası nasıl?

Erbil nerede" Erbil'in haritası nasıl"

“Erbil nerede?” sorusu son dakika açıklamasının ardından araştırılıyor. Erbil’de restorana silahlı saldırı oldu. Saldırıda bir Türk şehit olurken, 2 diplomat yaralandı. Vatandaşlar Erbil ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar.

Erbil ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Erbil’de restorana silahlı saldırı oldu. Saldırıda bir Türk şehit olurken, 2 diplomat yaralandı. Vatandaşlar bu haberin ardından, “Erbil nerede?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Erbil, batıda Suriye ve Ürdün, kuzeyde Türkiye, doğuda İran, güneyde Suudi Arabistan ve Kuveyt ile komşu olan Irak’ın sınırları içinde bulunmaktadır. İşte detaylar…

ERBİL NEREDEDİR?

Erbil, batıda Suriye ve Ürdün, kuzeyde Türkiye, doğuda İran, güneyde Suudi Arabistan ve Kuveyt ile komşu olan Irak’ın sınırları içinde bulunmaktadır.

Son yıllarda Şehrin büyük bir ticaret ve alışveriş merkezine dönüştürülüp Ortadoğu'da Dubai ile yarışır bir şehir olması planlanmaktadır. Ekonomik ve sosyal açıdan keskin değişim gören Erbil, yapımı bitmiş 6, hala yapılmakta olan birçok alışveriş merkezi'ne (Family Mall, Majidi Mall, Tablo Mall,Royal Mall, Mega Mal, Hawler Mall) sahiptir.

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