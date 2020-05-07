EPDK'dan İGDAŞ'a soruşturma! Beceremedi faturayı halka kesti

HABER MERKEZİ / OSMAN NURİ CERİT



Koronavirüs tedbirleri kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), karantina bölgeleri için kıyasen fatura uygulaması başlattı. İGDAŞ, tavsiyeye uymak yerine İstanbul’da şartların oluşmadığını belirtip sayaçları okumaya devam etti ancak süreyi uzun tuttu.

45 GÜNLÜK FATURA KESTİ



Doğalgaz Yönetmeliğine göre abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ vatandaşlara 40-45 günlük fatura kesti. İstanbullu son bir haftada gelen astronomik faturalar karşında isyan edip EPDK’ya şikayet yağdırdı. EPDK yapmış olduğu incelemelerde, İGDAŞ’ın mevzuata aykırı fatura kestiğini tespit ederek soruşturma başlattı.

ŞÜPHESİ OLAN BAŞVURSUN



EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz “Soruşturma başlattık, gerekeni yapacağız” diyerek şunları kaydetti: “Sayaçların okunma süreleri belli. Bütün şirketler de ona göre titizlikle görev yapacak. Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine, sektörümüze halel gelmesine müsaade etmeyiz. Şüphesi olan bize başvursun.”

FAZLASI İADE EDİLECEK



“30 gün içerisinde okunması gereken fatura, 45- 50 günde okunmuş. Bu nedenle faturalar yüzde 50’den fazla geldi. Bunları tahsil ettilerse ya aboneye iade edecekler ya da gelecek ay mahsup edecekler. Aksi takdirde cezaya muhatap olurlar.”

‘KARANTİNA ŞARTLARI YOK, KIYAS YAPMAYACAĞIZ’



İGDAŞ, açılan soruşturma üzerine yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “EPDK’nın kıyasen fatura düzenlenmesi, karantina şartlarına bağlanmıştır. İstanbul’da söz konusu şartları gerektiren bir durum meydana gelmemiştir. Dolayısıyla EPDK kararlarına uygun olarak kurumumuzca kıyasen fatura düzenlenmemektedir. Daha önce de olduğu gibi gerçek tüketim üzerinden ve sayaçlar yerinde okunarak fatura oluşturulmaktadır.”

‘VATANDAŞ EVDE KALDIĞI İÇİN FATURALAR ŞİŞTİ’



İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen yüksek faturaları ‘evde kal’ çağrısına bağladı: “Evde Kal uygulaması doğalgaz tüketimine yansıdı. Doğalgaz çekişinde pandemi öncesine göre yüzde 35-40 artış var. 1-15 Mart sokakta olduğumuz dönemde hava sıcaklığı 12.1 iken, 16-31 Mart’ta ise sıcaklık 8.7’ye düştü. 1-15 Nisan’da da mart ayından daha soğuk dönemi yaşadık.”

ÖNCE YÜKSEK FATURA SONRA ASKIDA KAMPANYA

İGDAŞ’ta süreci yönetemeyip faturayı vatandaşa kesen İBB, diğer taraftan da ihtiyaç sahibi aileler için ‘askıda fatura’ uygulaması başlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sistemde 17 bin 42 ailenin 3 milyon 963 bin liralık faturanın olduğunu belirterek hayırseverlerden bu faturaları ödemesini istedi.

İBB SÖZCÜSÜ İGDAŞ’LA ÇELİŞTİ: ‘SALGIN VARDI OKUYAMADIK’



Soruşturma ve vatandaşların yoğun tepkisi üzerine gözler hedefteki İBB’ye çevrildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan İGDAŞ’ın ‘İstanbul’da şartlar oluşmadı’ açıklamasıyla çelişip pandemi bahanesine sarıldı: “İGDAŞ’a açılan soruşturma ‘Tüketim bedelinden fazla kesilen fatura’ için değil süresiyle ilgilidir. Salgın sürecinde sayaç okuma işlemi doğal olarak bir aydan daha uzun bir süre almaktadır. Ülke genelinde de bu şekildedir. Ancak EPDK sadece İGDAŞ’a soruşturma açmıştır.”

‘10 GÜN BİLE KOMBİYİ AÇMADIK, 500 TL GELDİ!’



Sosyal medyada faturalarını paylaşan vatandaşlar Twitter üzerinden İGDAŞ’a ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na isyan etti.

Alp Hanoğlu: ‘Mart 321, Şubat 315, Ocak 393, bu ay gelen fatura 442 TL. Kışın en soğuk aylarda bile böyle bir fatura gelmedi. Nisan ayında toplasan 10 gün kombi kullanmadık.’

Eren Taşgit: ‘520 TL… İGDAŞ bana 75 günlük fatura kesmiş, şikayet nereye ediliyor.”

Park Bekçisi: ‘484 TL… EPDK’dan İGDAŞ’a yüksek faturalar ile ilgili soruşturma başlatılmış. Ocak ayında 315 lira fatura ödedim. Bu sıcakta 484 lira. Bu yanlışı kim düzeltecekse düzeltsin’.

Sadece Ayşe: ‘EPDK’dan İgdaş’a yüksek faturalar ile ilgili soruşturma başlatılmış. Nisan ayındaki doğalgaz kullanımının kış ayına nazaran daha az olduğu halde 533 lira fatura gelince şaşırmıştım. Meğer @ekremimamooğlu igdaş maharetiyle bizi kucaklıyormuş.’

Mehmet Emin Arvas: ‘İGDAŞ’tan fırsatçılık. Son iki ay doğalgaz faturam 200 küsur TL iken sayaç okumadan 330 TL kıyas fatura kesmiş. Devlet vatandaşın yaralarını sarmak için canla başla çalışırken belediye iştiraki halkı tokatlıyor.’

TÜM YILLARIN REKORU



Doğalgaz faturası 600 lira gelen Fatih Kesgün, “İlk defa bu tutarda bir fatura geldi. Normalde bunun yarısı bile gelmiyordu. Baktığımda 41 günlük olmuş” dedi. İmam Yarar, “Tüm yılların en yüksek faturasını ödedik. 10 yıldır aynı evdeyiz. Faturanın detayına bakmadık ama şaşırdım görünce. 400 lira büyük para. Ertelenmediği gibi bir de çok yüksek” dedi.

8 AYDIR ZAM YOK



Doğalgaz fiyatlarına Eylül 2019’dan bu yana zam yapılmadı. Buna rağmen CHP’li Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz aylarda soru önergesiyle 2020 Ocak’ta faturaların Türkiye genelinde yüzde 32 zamlı olduğu iddia etmiş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Faturalarında yanlış hesaplama yapıldığını değerlendiren tüketiciler EPDK’ya başvursun” demişti.