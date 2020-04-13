Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? İşte Türkiye'de entübe hasta sayısı…

Entübe hasta ne demek? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Corona virüs ile ilgili Türkiye’deki son dakika gelişmeleri ise ilgiyle takip ediliyor. 12 Nisan’da açıklanan son açıklanan rakamlara göre Türkiye’de toplam can kaybı 1198’e ulaştı. Entübe ve entübe hasta ile ilgili detaylar ise haberimizde…

ENTÜBE NEDİR?

Entübe veya entübasyon; solunumun ya da solunum yolunun güvenliğinin bozulması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yolunun (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemine denir. Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solunum yetmezliği olan hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. İşte bu boru takma işlemi "entübasyon" olarak adlandırılıyor.

Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekiyor.

ENTÜBE HASTA NE DEMEK?

Entübasyon uygulanan hastaya entübe hasta deniyor. Entübe hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme de tıpta "ekstübasyon" deniyor.

TÜRKİYE’DE ENTÜBE HASTA SAYISI KAÇ?

12 Nisan 2020 itibariyle Türkiye’de entübe hasta sayısı 978 olarak kaydedildi.