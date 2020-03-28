"Enrique İglesias'ta da olan 'situs inversus' durumuna sahip kişilerin özelliği hangisidir?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



ENRİQUE İGLESİAS'TA DA OLAN 'SİTUS İNVERSUS' DURUMUNA SAHİP KİŞİLERİN ÖZELLİĞİ HANGİSİDİR?



A: İç organlarının yeri terstir



B: Parmak izleri yoktur

C: Ayakları altı parmaklıdır

D: Saçları beyazlamaz

Doğru cevap: A İç organlarının yeri terstir

Situs inversus, torasik ve abdominal organların ayna şeklinde yer değiştirmesi hâlidir ve nadir rastlanan anormal bir durumdur. Situs inversus terimi Latince kökenli "iç organların yer değiştirmiş olması" anlamına gelen "situs inversus viscerum" deyiminden gelmektedir.

Dekstrokardi (kalbin göğüsün sağ tarafında olması) 1452-1519 yıllarında Leonardo da Vinci tarafından görülmüş ve çizilmiş, daha sonra da Marco Aurelio Severino tarafından 1643 yılında tanınmıştır. Ancak, situs inversus ilk kez bir asır sonra Matthew Baillie tarafından tanımlanmıştır.

Situs inversus %0,01 oranında görülür.