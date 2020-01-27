Enkazdan geriye acı hikayeler kaldı

Elazığ’da geçtiğimiz cuma günü saat 20.55’te meydana gelen ve merkez üssü Sivrice İlçesi olan ikisi kalp krizi olmak üzere, 37’si Elazığ’da, 4’ü Malatya Doğanyol’da 39 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremin 3. gününde arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. 45 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığı depremde, merkez Sürsürü Mahallesi’nde çöken Dilek Apartmanı’nda süren hummalı çalışmada, 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında kalan son kişinin de çıkarılmasının ardından arama kurtarma çalışmaları sona erdi, iş makineleri, enkazı kaldırmaya başladı. Öte yandan depremde yaralananlardan 18’i yoğun bakımda olma üzere 86 kişinin tedavisi sürüyor.

948 ARTÇI DEPREM

AFAD, 6.8’lik depremin ardından 21’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde 948 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamada deprem sonrası hastanelere başvuran 1607 kişiden 1516’sının taburcu edildiği kaydedildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, depremin etkili olduğu yerlere ilişkin olarak “Deprem Bölgesi Hava Tahmin Raporu” hazırladı. Buna göre, bölgenin bugün akşam saatlerinden sonra yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yarın, perşembe ve cuma günleri de aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olması öngörülüyor.

Enkazda çalışma yapan bir arama kurtarma görevlisi, bulduğu Kuran-ı Kerim’i yıkılan binadan çıkardı.

KAHRAMANLARDAN DUALARLA VEDA

Elazığ Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan Dilek Apartmanı’nda çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplandı. Farklı ekipler, törenin ardından hayatını kaybedenler için dua etti.

FEDAKARCA UĞRAŞIP 45 KİŞİYİ AYDINLIĞA ÇIKARDILAR

6.8’lik Elazığ depreminin kahramanları olarak tarih sayfalarına giren kurtarma timleri o anları şöyle anlattı:

Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği deprem sonrası aralıksız yürütülen çalışmalarda en büyük görev, arama kurtarma ve sağlık ekiplerine düştü. 45 kişiyi canlı çıkarmayı başaran ekiplerden Jandarma Arama Kurtarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Mataracı, Yüsra bebek ve annesinin kurtarılmasını şöyle anlattı: “Bu 12 saat çalışma sonucu hem Yüsra bebeği hem de annesini kurtardık. 4-5 metre derinliğe indik. Sonrasında 2-3 metrelik bir yatay ilerleme hareket ettik. En son Yüsra bebek, annesi ve hayatını kaybeden 2 vatandaşa ulaştık. Önce biz sözlü olarak temas kurduk. Anneyle aramızda bir kiriş vardı. Tüm riskleri göz önüne alarak başka bir yerden daha girmeye çalıştık. İkinci kez indiğimizde annenin benimle diyaloğu vardı. Sonrasında Yüsra bebeğin de olduğunu öğrendik. Tabii ki her ne kadar bu meslekte profesyonelce çalışıyor olsak da biz de insanız, bizim de duygularımız var. Çok zordu ama biz çok mutluyuz, gururluyuz.”

Jandarma Astsubay Çavuş Zehra Yıldız “Yüsra bebeğin babasını eşine ve çocuğuna kapanmış bir şekilde bulduk. O durumu görünce duygulanmamak elde değildi. Açtığımız delikten sürünerek girip anne Ayşen Yıldız’ı konuşarak rahatlatmaya çalıştım” dedi.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Kahraman ve Canbaz, daha sonra Elazığ Asri Mezarlık’a defnedildi.

DEPREMZEDELERİMİZİ UĞURLADIK

Depremde yaşamını yitiren 14 yaşındaki Sena Kahraman ile 60 yaşındaki Sevim Canbaz dün toprağa verildi. Kahraman ve Canbaz için Sürsürü Mahallesi’ndeki Mevlana Camisi’nde tören düzenlendi. Törene aile yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Her iki tabutun üstüne eşarp, ayrıca 14 yaşındaki Sena Kahraman’ın tabutuna duvak konuldu.

ENKAZ ALTINDA BEBEĞİNİ EMZİRMİŞ

Dilek Apartmanı’nda Azeri vatandaşı baba Erşen Zeynalov 18 aylık Kumsal bebeği ve ailesini kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Anne Arzu Zeynalov, enkaz altında kaldığında bebeği Kumsal’ı hayatta tutmak için emzirdiğini belirtti.

KÜÇÜK ÖMER’DEN BABASINA: ‘BENİ NEDEN BIRAKIYORSUN’

Sürsürü Mahallesi’nde çöken binanın enkazında cansız bedenlerine ulaşılan anne Tansel Elidar (40) ile 12 yaşındaki oğlu Ömer Asaf Elidar son yolculuğuna uğurlandı. Deprem anında baba Turgut Elidar, oğlu Ömer ile apartmandan dışarı çıkmaya çalıştı. Kapıya doğru koşan baba, sarsıntı nedeniyle sıkışan kapıyı açamadı. Kapıyı zorlamak için oğlunun elini bırakırken Ömer Asaf babasına şöyle seslendi: “Evimin direği, beni neden bırakıyorsun!” O sırada babanın sırtına beton düştü ve Ömer Asaf ile annesi içeride kaldı. O baba ve kızı Gizem dün ailesine veda etti.

KAFAMIZA TAŞ YAĞDI

Malatya’da evleri depremde hasar gören ve çadırda kalan Dilara Korkut (13), o anları şöyle anlattı: “Ablam dışarı çıktı, birden kapı kapandı ve elektrikler kesildi. Annem, ben ve ablam içeride kaldık. O sırada kafamıza taşlar düşmeye başladı. Yavaşlayınca kendimizi dışarı attık.”

MEHMETÇİK ÇORABINI ÇIKARIP KÖYLÜYE GİYDİRDİ

Artçı depremlerin merkez üssü olan Çevrimtaş Köyü’ndeki 13 hanenin 10’u deprem nedeniyle yıkılırken, diğerleri kullanılamaz hale geldi. Enkaz altında kalan hayvanların çıkartılması için çalışmalar sürerken, depremzedenin ayağında çorap olmadığını fark eden Mehmetçik, ayağındaki çorabı depremzedeye giydirdi.