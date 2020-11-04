Enkaz altındaki kadın 112'yi aradı: "Ne olur acele edin, 4 çocuğum var"

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkaz altında mahsur kalan vatandaşların diyalogları 112 Acil merkezinin kayıtlarında yer aldı. 4 çocuğuyla enkazda kalan bir kadının yardım feryatları kayıtlarda ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından yıkılan binaların altında mahsur kalan vatandaşların panik anlarından bazıları şu şekilde kaydedildi:

- Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.

- Lütfen Adalet Mahallesi Cumhuriyet Sitesi. 3 tane bebeğim var, hepimiz göçük altındayız. Hepimiz bir aradayız.

- Hemen ekip yönlendireceğiz hanımefendi. Hangi sokak orası?

- 1593/4 Sokak. Cumhuriyet Sitesi. Ne olursunuz acele edin 4 çocuğum var. Daire 4 C Blok Salon tarafındayız.

- İhbarınızı aldık, sakin olun. Ekipler geliyor.

-Parkın orda oturuyoruz.

-Cumhuriyet Sitesi değil mi?

Bir başka anne, depremde çocuğuyla beraber mahsur kaldığı evinden 112 çağrı merkezini arayarak yardım istiyor.

- Çağrı Merkezi itfaiye buyrun.

- Evde kaldım. Kapının önüne portmanto devrildi, kapım açılmıyor, evde mahsur kaldım. Çocuğum da var, dışarı çıkamıyorum.

- Hanımefendi, şu anda böyle baya vaka var. Binanızda çökme var mı?

- Bilmiyorum, her yer yıkıldı. Binanın içi çok kötü diyorlar.

- Hanımefendi adres neresi?

- 288/7 Sokak numara 3. Zeki Müren Parkının tam karşısı. Kapım kilitlendi çıkamıyoruz. Ne olur kurtarın.

- Kaçıncı kattasınız siz?

- 3’üncü kattayım.

- Tamam hanımefendi.