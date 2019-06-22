Enis Fosforoğlu hayatını kaybetti

Enis Fosforoğlu, Büyükada'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Ünlü tiyatro sanatçısı 71 yaşındaki Enis Fosforoğlu, 11 Haziran'da da kalp krizi geçirmişti. Memorial Şişli Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fosforoğlu taburcu olmuştu.

PAZARTESİ TOPRAĞA VERİLECEK

Fosforoğlu, Pazartesi günü Kadıköy'deki Moda Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

KIZIYLA BİRLİKTE YAŞIYORDU

Enis Fosforoğlu, Büyükada'da kızı Seren Fosforoğlu ile birlikte yaşıyordu.

ENİS FOSFOROĞLU KİMDİR?

Enis Fosforluoğlu, 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Sanatçı Renan Fosforoğlu ve Mualla Kavur'un oğlu olan Enis Fosforoğlu, Belkıs Dilligil (teyzesi),Avni Dilligil (eniştesi),Aliye Rona (eniştesinin kızkardeşi) gibi sanat kökenli bir aileden gelmektedir. Tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Merter ile kardeştirler.Kızı da tiyatro sanatçısı Seren Fosforoğlu.1970 - 1976 yılları arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Değişik tiyatro toplulukları içinde rol aldı, kendi adına tiyatro kurarak uzun yıllar birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulundu. Sinema filmleri çeviren sanatçı, senaryo ve yönetmenlik denemesinde de bulundu. TRT Fm ve Halk TV Radyo'da radyo programları yapmakta ve tiyatro üzerine dersler vermektedir.

(DHA)