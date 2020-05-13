Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte projesi kapsamında 13 Mayıs günü gerçekleşecek “Herkes Aynı Olsa” hareketinde bireyler ve kurumlar, sosyal medya hesaplarından, #HerkesAynıOlsa etiketi ile paylaşımlar yapmaya, farklı olma halinin değerli olduğunu hep birlikte anlamaya davet ediliyor.

Sosyal medya kullanıcılarına çağrı

Engelli bireylerin eğitime ve topluma eşit bir şekilde katılmasını hedefleyen Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte projesinde farklı olma halinin engelliliğe özgü olmadığının, her bireyin diğerlerinden ayrılan farklı özelliklerinin bulunduğunun ve bu durumun “farklı olma” halini olağanlaştırdığının altı çiziliyor. Bireylerin farklılıklarının yaşadıkları topluluğa değer kattığını vurgulayan #HerkesAynıOlsa kampanyası ile Sabancı Vakfı, Tohum Otizm Vakfı ve SEÇBİR, engelliliği, farkılılığın bir biçimi olarak anlatmayı hedefliyor.

Engelliler Haftası'nda "Herkes Aynı Olsa" çağrısı

Kampanya kapsamında 13 Mayıs günü birey ve kurumların sosyal medya hesap avatarlarını #HerkesAynıOlsa logosuyla ve kullanıcı isimlerini de #HerkesAynıOlsa etiketiyle değiştirerek kampanyaya destek olmaları bekleniyor.