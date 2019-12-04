Engelli memur alımı ne zaman? EKPSS engelli memur atamaları için açıklama geldi!

Engelli memur alımı ne zaman? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, engelli atamaları ile ilgili açıklamalar yaptı. Her yıl başvurular alınırken atamaların tarihleri de kısmen belli oldu. Engelli memur alımı ne zaman? diye merak edenler için yanıtı..

ENGELLİ ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk, "Buradan atama bekleyen engelli kardeşlerimize de bir müjde vermek isterim. Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler çerçevesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Hükümetleri döneminde ilk defa engellilik alanında yaşanan sorunlara kapsamlı ve modern çözümler geliştirildiğini anlatan Selçuk, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun'un çıkarıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, Türkiye'nin 2007'de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Engellilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Selçuk, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun daha aktif hale getirileceğini aktardı.

Selçuk, "Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun ve diğer tüm paydaşların katılımı ile hazırlanan Engelli Vizyon Belgemizi ve Engelli Hakları Eylem Planımızı yakında yayımlayacağız. Ayrıca engelli bireylerimize yönelik Ulusal Erken Müdahale Eylem Planını da hazırlıyoruz" diye konuştu.

"395 BİN ENGELLİ KARDEŞİMİZİ İŞ HAYATIYLA BULUŞTURDUK"

Engelli çalıştırma zorunluluğu, Engelli İş Koçluğu, EKPSS ile kamuda engelli memur ataması, girişimcilik desteği gibi uygulamalarla engellilerin çalışma hayatına katılımları konusunda da büyük ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Selçuk, kamu dahil, belli iş yerlerinde engelli çalıştırma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Selçuk, "Kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalar yoluyla, engelli kontenjanımızdaki oranları yıldan yıla artırarak yüzde 80'lere kadar çıkmış durumdayız. Uyguladığımız istihdam politikaları ile bugüne kadar 395 bin engelli kardeşimizi iş hayatıyla buluşturduk" ifadesini kullandı.

Engelli İş Koçluğu destekli modelin yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edildiğinin altını çizen Selçuk, 2002'de kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin iken, bugün bu rakamın 10 kat artarak 56 bine yükseldiğini vurguladı.

Bakanlıkta 1563 engelli çalıştığını ifade eden Selçuk, bu rakamı yeterli görmediklerini, gelecek dönemde bu sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

EKPSS: ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

2020 EKPSS NE ZAMAN?

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınav oluyor.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 -EKPSS 26 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. EKPSS 2020 başvuruları 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alınacak.

Kura başvuruları 28 Nisan ve 12 Mayıs tarihleri aralığında alınacak.Sonuçlar 27 Mayıs'ta açıklanacak