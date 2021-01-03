"Engelli kıza cinsel istismar" iddiasına ilişkin açıklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Malatya'nın Arguvan ilçesi 'Narmikan (Yazıbaşı) Mahallesi'nde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna" dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Arguvan ilçesinde 16 yaşındaki zihinsel engelli E.Y'nin cinsel istismara uğradığı ihbarı üzerine Başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurun cinsel istismara uğradığını doğrulayan herhangi bir bulguya rastlanmamış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 16 yaşındaki çocuğun, istismar edildiğine ilişkin iddialar üzerine, ivedi olarak devlet koruması altına alındığını açıklamıştı.