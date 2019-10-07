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Engelli bakıcılarına özel eğitim

Engelli bakıcılarına özel eğitim

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla engelli kişilere bakan aile ve bakıcılara eğitim verilecek. Eğitimler MEB koordinasyonunda sağlanacak.

Yelda GÖKDAĞ

Toplumsal duyarlılık ve tepkinin gün geçtikçe arttığı engelli bireylere yönelik ihmal ve istismara karşı topyekûn bilinçlendirme kampanyası başlatılıyor. Talimat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. 

TOPLUMSAL KAMPANYA

Başkan Erdoğan’ın zihinsel engelli bireylerin korunması için ailelere yönelik bilinçlendirme eğitimleri ve kapsamlı bir toplumsal kampanyanın başlatılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtmesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kolları sıvadı. MEB’e bağlı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü halihazırda 993 adet halk eğitim merkezi ve 24 tane olgunlaşma enstitüsü üzerinden yaygın eğitim kapsamında pek çok kurs açarak eğitimlerini sürdürüyor. Engelli bireylerin ihmal ve istismardan korunması için verilecek kurslar da yine halk eğitim merkezlerinde düzenlenecek.

MAHREMİYET ANLATILACAK

Eğitimler engelli aileleri ve bakıcılara başta olmak üzere bu alanda kendisini eğitmek isteyen tüm vatandaşlara yönelik düzenlenecek. Mahremiyet eğitiminin de özellikle zihinsel engelli bireylerde nasıl verilebileceği anlatılan konular arasında yer alacak.

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