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Engelleri aşan iyilik

Engelleri aşan iyilik

İstanbul’da engelli Ferda Altıntaş (58), emekli olduktan sonra ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için Atlas Yardımlaşma Derneği’ni kurdu.

Bülent ŞANLIKAN 

Şiddete uğrayan kadınların koruyucusu, çalışmak isteyen annelerin de kurtarıcısı oldu. “Anatomik olarak anne olamadım ama yılın annesi seçildim” diyen Altıntaş, AKŞAM’a konuştu: “Eşiyle sorun yaşayan bir kadına ev ekonomisine katkıda bulunabileceğini söyledim. ‘Çocuğum küçük, nereye bırakayım’ diye sorunca “Getir biz bakarız” dedik. Dernekte kreş tipi oyun odası kurduk. Şimdi 100 kadar çocuğa bakıyoruz.”

MİNİKLERİN FERDA ABLASI

Altıntaş, cezaevindekikadınların çocuklarına da el uzatıyor. Resmi izinle dışarı çıkardığı minikler için geziler düzenliyor. Kadınlara avukat bulup psikolojik destek sağlayan Altıntaş, “Ücretsiz doğum kontrol, aile içi iletişim, okuma-yazma gibi hizmetler veriyoruz” diye konuştu. 


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