Engel tanımayan Avrupa hayali

Edirne’nin sınır köylerine akın eden binlerce göçmen Meriç Nehri’nden yüzerek ve botlarla Yunanistan’a geçerken, sınıra akın sürüyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden Edirne’ye gelen göçmenler dördüncü günde de Yunanistan’a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı’nda bulunan tampon bölgeye toplanıyor. Binlerce göçmenin gerek bot gerekse yürüyerek geçtiği Edirne’nin sınır köyü Doyran Köyü’nde de mülteci yoğunluğu yaşanıyor.

EĞİTİME BENİM DE HAKKIM VAR



Binlerce kadın ve bebeğin bulunduğu umut yolculuğunda bedensel engelli göçmenlerin de olduğu görüldü. Bedensel engelli Haydar Iraklı, Yunanistan’a geçme umuduyla sınıra geldi. Iraklı, “Ankara’dan geliyorum. Zorlanıyorum. Yürünecek yolu geçmek zor alacak. Benim için ilaç önemli, bir de eğitimime devam etmek istiyorum. Benim de hakkım var” dedi.

ALMANYA’DA AMELİYAT OLACAK



Tampon bölgede Yunan polisinin çok sert müdahalesiyle karşılaşan engelli göçmenler ise zaman zaman zor anlar yaşıyor. Bacaklarındaki eklem rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen ve tekerlekli sandalye kullanan İran uyruklu Zekeriya Tacik (10), Almanya’da tedavi olmak istediğini belirterek, “Önce Yunanistan’a oradan da Almanya’ya gideceğim. Ameliyat olmak için gidiyorum. Almanya’da bir arkadaşım var. O da İran’dan Almanya’ya gitti” dedi.

MERİÇ’TEN YUNANİSTAN’A



Göçmenlerin sınır köylerinden şişme bot ve tahta kayıklarla Meriç Nehri’nden karşı kıyıya geçişi devam ediyor. Sırtına aldığı çocuklarıyla nehrin bir kısmını botla, bir kısmını ise yürüyerek geçen baba ve çocukları, Yunanistan’a ayak bastı.

EN MASUM BEKLEYİŞ



Yunan polisinin müdahalesinden, soğuk havadan olumsuz etkilenen ‘umut’ yolculuğunun masum melekleri, yüzlerindeki gülümsemeyi bırakmayarak, ‘kalp’ işareti yaptı.

İSTANBUL’DAN SINIRA GÖÇMEN AKINI SÜRÜYOR



İstanbul’da yaşayan çok sayıda mülteci sınır kapılarına gitmek için harekete geçti. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda toplanan mülteciler çeşitli ulaşım araçlarıyla sınır kapılarına hareket etti. Suriyeli göçmenlerin yanı sıra Afrika ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler de sınıra gitmek için bekliyor. Otobüs firmaları düzensiz göçmenleri Edirne sınırına götürmek için fiyat konusunda pazarlık yapıyor. Bazı firmalar 100 lira bazı firmalar ise 75 liraya düzensiz göçmenleri Edirne sınırına taşıyor.

SU ALAN BOTU SAHİL GÜVENLİK KURTARDI



Çanakkale Ayvacık’ta Sivrice Feneri sahilinden göçmenlerin, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek üzere bindiği bot su aldı. 100 metre açıldıktan sonra motoru duran bottaki göçmenler denizde mahsur kaldı. Bir göçmen bottan atlayıp, kıyıya yüzdü. Hipotermi geçiren göçmen hastaneye kaldırıldı. 30 göçmen Küçükkuyu beldesine götürüldü.

YUNANLAR BOTUN MOTORUNU SÖKTÜ



İzmir Çeşme’den Yunanistan’ın Sakız Adası’na geçmek için denize açılan 40 göçmenin bulundugu lastik botun motoru Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince sökülerek denize atıldı.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK KURTARDI



Yunan sahil güvenlik ekipleri bazı botların da benzin hortumunu keserek çalışmasını engelledi. Denizde mahsur kalan göçmenlere Türk Sahil Güvenlik ekipleri yardım elini uzattı.