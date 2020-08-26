Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Şişmeyen maske işe yaramıyor

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Maskedeki dokunun gözenekleri büyükse o zaman bulaştırıcılığı daha fazla yani koruyuculuğu düşük. Eğer gözenekleri küçükse daha iyi korur. Beyaz renkte klasik cerrahi maskelerin daha uygun olduğunu bilmemiz lazım. Gerek kağıt gerek kumaş maskeler ıslandığı zaman özelliğini kaybeder. Aşırı sıcaklarda terlediğinizde maskenin özelliğini de yitirdiğini düşünmeniz lazım. Maskeyi taktınız, çok rahat nefes alıp, veriyorsanız maskenin çok işlevi yoktur. Siz bütün gücünüzle üflediğinizde maskenin şişmesi lazım. Eğer şişmiyorsa maske işe yaramıyordur. Kumaş maskeler ıslanınca tüm işlevini kaybeder.” dedi.