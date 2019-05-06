Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9928
  • 6,7125
  • 246.993
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Endonezya'daki katliam gibi seçimde ölü sayısı 500'e yükseldi

Endonezya'daki katliam gibi seçimde ölü sayısı 500'e yükseldi

Endonezya'daki katliam gibi seçimde ölü sayısı 500'e yükseldi

Endonezya Seçim Komisyonu, 17 Nisan'da yapılan devlet başkanı ve milletvekili seçimi sırasında ve sonrasında aşırı iş yükünün yol açtığı yorgunluk nedeniyle ölenlerin sayısının 500'ü aştığını açıkladı. Yaklaşık 3 bin 700 sandık görevlisinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, ölenlerin ailelerine 36 milyon rupiah (yaklaşık 15 bin TL) tazminat ödendiği öğrenildi

Endonezya'da 17 Nisan'da yapılan devlet başkanı ve milletvekili seçimi ve sonrasında uzun süren çalışma saatleri nedeniyle yorgunluğa bağlı rahatsızlıklardan ölenlerin sayısı 500'ü geçti.

ÖLÜM NEDENİ YORGUNLUK

AA'da yer alan habere göre yerel basında çıkan haberlere göre, seçim günü ve sonrasında, şu ana kadar Endonezya Seçim Komisyonuna bağlı 412 sandık görevlisi, Seçim Denetleme Kurumundan 92 görevli ve aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu toplamda 500'den fazla kişi aşırı çalışmaya bağlı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybetti.

AİLELERE TAZMİNAT VERİLİYOR

Yaklaşık 3 bin 700 sandık görevlisinin de hastanede tedavi gördüğü ve özellikle sandık görevlilerinde can kaybının yüksek olduğu aktarıldı. Seçimin işleyişi ve güvenliğinden sorumlu her birimin, ölenlerin ailelerine farklı miktarlarda tazminat ödeyeceği bilgisi paylaşıldı.

ÖLENLERİN ÇOĞU 40 YAŞ ÜSTÜ

Aşırı iş yükü ve uzun süren çalışma saatinin yol açtığı yorgunluktan kaynaklı tükenme, kalp rahatsızlığı ve tansiyon gibi rahatsızlardan ölenlerin çoğunun 40 yaşın üstünde olduğu bildirildi. Hafta başında 367 kişinin öldüğü bildirilmişti.

YAKLAŞIK 15 BİN TL ÖDENİYOR
Öte yandan Endonezya Seçim Komisyonu Başkanı Arif Budiman, ölenlerin ailelerine 36 milyon rupiah (yaklaşık 15 bin TL) ödemeye başladıklarını açıkladı. Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, iki seçimin aynı gün yapılması kararının gözden geçirilmesi gerektiğini açıklamıştı.

7 MİLYON SANDIK GÖREVLİSİ 

Endonezya'da ilk kez genel seçimler ve devlet başkanı seçimi aynı günde düzenlenirken, 800 binden fazla oy kullanma merkezinde 7 milyon kişi görevlendirildi. Ülkede 193 milyon kayıtlı seçmenden yaklaşık yüzde 81'nin katılım sağladığı seçime ilişkin resmi sonuçlarının 22 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Efehan'a kavuştular
Itır Esen'e canlı yayında şok
Düğün tarihi belli oldu... Herkes o soruyu aklına getirdi
Yanlışlıkla Serenay'ın fotoğrafını beğenince...
Bade İşçil'den zehir gibi açıklama!
Küçükçekmece tren istasyonunda bir kişi, intihara kalkışan kadını trenin önüne atlayıp son anda kurt

Günün kahramanı: Canını hiçe sayıp trenin önüne atlayan kadını kurtardı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kilometrelerce öteden yemeye geliyorlar

Galatasaray-Beşiktaş derbisinden kareler