Enderun usulü teravih nedir? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İrade Platformu'nun Haliç Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen iftar programının ardından, Yenikapı'ya geçti.Teravih öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mehter Takımı, dinleti gerçekleştirdi. Programda salalar ve Kur'an-ı Kerim okundu. Yatsı namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Enderun Usulü Teravih namazını ise her dört rekatta bir farklı imamlar kıldırdı. Her dört rekatın ardından ise farklı makamlarda bestelenen ilahiler okundu.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Partili milletvekilleri ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Teravih namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde camilerde okunan yüz binlerce hatm-i şerifin duası yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dua öncesi Bakara Suresi’nin 285 ve 286. ayetlerini okudu.





ENDERUN USULÜ TERAVİH NEDİR?

2015 yılı Ramazan ayında Diyanet TV’de sahur programına konuk olan Neyzen Ahmed Şahin, “enderun usulü teravih”i anlatmıştı

Söz konusu programda Ahmed Şahin, enderun usulü teravih namazını şöyle tanımlıyor:

"Seçilmiş güzel sesli müezzinler tarafından, teravih namazının tervihalarında (dört rekât aralarındaki dinlenmeler); ramazanın ruhuna uygun, namazın huşusunu artıracak makam geçkileriyle icra etmek için değişik makamlarda eserler, ilahiler okunması ve salatuselam okunmasıdır.

Buradaki diğer bir ayrıntı ise müezzinlerin okuduğu makama uygun olarak imam hatibin, bir sonraki dört rekâtı o makamda kıldırmasıdır. Bazen de imam makam değiştirir ve bu defa müezzinler o makama uygun ilahiler okurlar."