En yakın arkadaşı Ceren'i anlattı: Hayali için gün sayıyordu

Gürkan ATA

‘YURTDIŞI HAYALİ İÇİN GÜN SAYIYORDU’

Ceren en yakın arkadaşı Ayşe Türkmen Akkuş AKŞAM’a konuştu: “En büyük hayali yurtdışında sanat eğitimi almaktı. Geçtiğimiz Erasmus başvurusunu son anda kaçırdı. Heyecanla mart ayındaki yeni başvuruyu bekliyordu. Geçen yıl doğum gününü yanlış kutlamıştık. O yüzden sürekli bize takılıyordu. Gölköy’de bungalov evlerinde yer ayarladık. Ceren’i bir bahaneyle Gölköy’e götürüp sürpriz doğum günü partisi yapacaktık, olmadı. Sınıfın en pozitif öğrencisiydi.

TACİZE SESSİZ KALMAZDI

Ceren'in kadın cinayetleri ve tacizlerine karşı çok hassas olduğunu belirten Akkuş, “Bir arkadaş tacize uğradı. Bize olayı anlattığında en yüksek tepkiyi Ceren gösterip ‘Başımıza böyle bir şey geldiğinde asla susmamalıyız. Çekinmeden polise ve savcılığa şikayet etmeliyiz’ demişti” şeklinde konuştu.