En uzun gece 21 Aralık kış gündönümü nedir? Kış gündönümü etkileri nedir ne olur Doodle oldu!

21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede kış başlangıcıdır. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. Dolayısıyla Türkiye'de 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşayacağız.

GOOGLE'DAN KULLANICILARINA DOODLE SÜRPRİZİ

21 Aralık kış gündönümü nedeniyle arama motoru Google kullanıcılarına bir sürpriz yaptı.

İSTANBUL 21 ARALIK

Güneşin doğuşu: 08.27

Güneşin batışı: 17.40

Gece süresi: 14 saat 47 dakika

Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika

En uzun gecenin yaşanacağı Sinop'ta gece süresi 15 saat 6 dakika;

Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak.

En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat

Gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.