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  • En ücra köşedeki aşılar bile ATS ile Ankara'dan izleniyor
05 Ocak 2021 Salı 02:53 | Son Güncelleme:

En ücra köşedeki aşılar bile ATS ile Ankara'dan izleniyor

En ücra köşedeki aşılar bile ATS ile Ankara'dan izleniyor

Dünyadaki ilk Aşı Takip Sistemi olan ATS, enjeksiyonların kaç derecede, hangi buzdolabında, hangi rafta saklandığına dair bilgileri bir data sistemiyle Ankara'ya anlık aktarıyor.

Geçtiğimiz hafta Çin’den getirilen koronavirüs aşıları inaktif yani ölü virüs aşısı olduğu için hastane ya da Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki normal buzdolaplarında 2-8 derecede saklanabilecek. Her aşının, Türkiye’nin neresinde olursa olsun hangi merkezde, hangi buzdolabında, hangi rafta ne kadar süreyle, kaç derece sıcaklıkta tutulduğu, Sağlık Bakanlığı’nın Aşı Takip Sistemi (ATS) üzerinden Ankara’dan anlık olarak takip edilebilecek.

SİSTEME KAYDEDİLECEK

Koronavirüs aşısında sadece ASM’ler değil, kamu ve özel fark etmeksizin tüm doktorlara aşı yapma yetkisi verildi. Hangi aşının kime uygulandığı ise tıpkı kimlik bilgisi gibi sisteme kaydedilecek, kişi e-Nabız üzerinden aşılama takvimini görebilecek.

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