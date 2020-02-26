En son nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi gerçekleşen son depremler

Kandilli Rasathanesi gerçekleşen son depremler listesi arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Vatandaşlar "En son nerede, ne zaman deprem oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Kandilli Rasathanesi gerçekleşen son depremler listesine göre, Malatya Pütürge’de saatler 02.03'te şiddetli deprem meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan deprem Şanlıurfa, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman illerimizde de yoğun bir şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.

MALATYA VALİSİ BARUŞ'TAN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kale ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

En son 3 şiddetinin üzerinde Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Deprem 3.3 şiddetinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde ise Türkiye-İran Sınır Bölgesi'nde 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER