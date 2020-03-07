En son ne zaman ve nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri

Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde vatandaşlar sürekli en son deprem nerede ve ne zaman oldu? sorusunu soruyor. Kandilli Rasathanesi son dakika depremlerini anlık olarak yayınlıyor. Kandili’nin açıkladığı son verilere göre sabah saat 08:08’de Ege Bölgesi’nde 3.2, saat 03:06’de Türkiye İran Sınır Bölgesi’nde 3.8, saat 01:06’de Van’da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte son dakika depremler…

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

7 Mart Cumartesi günü sabah saat 08:08’de Ege Bölgesi’nde 3.2, saat 03:06’de Türkiye İran Sınır Bölgesi’nde 3.8, saat 01:06’de Van’da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.