En son ne zaman ve nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? sorusu vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Son zamanlarda yaşanan depremlerden dolayı kamuoyu deprem hakkında son dakika gelişmelerini merak ediyor. Boğaziçi Üniversite Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü anlık gerçekleşen depremleri internet sitesi üzerinden yayınlıyor.
Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde vatandaşlar sürekli en son deprem nerede ve ne zaman oldu? sorusunu soruyor. Kandilli Rasathanesi son dakika depremlerini anlık olarak yayınlıyor. Kandili’nin açıkladığı son verilere göre sabah saat 08:08’de Ege Bölgesi’nde 3.2, saat 03:06’de Türkiye İran Sınır Bölgesi’nde 3.8, saat 01:06’de Van’da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. İşte son dakika depremler…
EN SON DEPREM NEREDE OLDU?
7 Mart Cumartesi günü sabah saat 08:08’de Ege Bölgesi’nde 3.2, saat 03:06’de Türkiye İran Sınır Bölgesi’nde 3.8, saat 01:06’de Van’da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi.