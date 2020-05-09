En son deprem nerede ve ne zaman oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Yaşanan son depremin nerede olduğu ve ne zaman gerçekleştiği vatandaşlar tarafından arama motorlarından yoğun olarak araştırılıyor. Deprem bölgesinde bulunan Türkiye'de yaşanan son depremler merak ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü gerçekleşen son depremleri internet sitesi üzerinden anlık olarak paylaşıyor. Peki, En son deprem nerede ve ne zaman oldu? Kandilli'nin son verilerine göre, saat 12:39'da Girit Adası açıklarında (Akdeniz) 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

EN SON DEPREM NEREDE OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine Girit Adası açıklarında (Akdeniz) iki deprem meydana geldi. İlk olarak gece saat 02:36'da 4.0 şiddetinde ve öğlen 12:39'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. İşte gerçekleşen diğer depremler...

SON DEPREMLER LİSTESİ