En güzel cuma mesajları: Senenin son cuma günü kısa ve anlamlı cuma mesajları

Bugün 25 Aralık 2020 yılın son cuma günü.



ANLAMLI VE EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun, gözlerinizde iki damla yaş olsun, sağnak sağnak yağan rahmet dergahından bir damla da, size nasip olsun… Kardeşliğin en güzeli duadır, kardeşler! Dualarınız, kardeşleriniz için olsun, cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun…

“Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan, ancak Sen’sin.” (Bakara, 128) Hayırlı Cumalar…

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığımıza arkadaş ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Bizi senden uzak tutma. Cumanız mübarek olsun.

Güneşin tüm parlaklığı ile doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan “mutluluk” denen, o en güzel duygu, seninle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Seherde açılan eller hürmetine, rükuda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi… Sen affedicisin, affı seversin, af eyle, ya rabbi cümlemizi… Hayırlı Cumalar.

Bu dünya fani sakın güvenme, giden geri gelmez, gelen yerinde durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman, ahiretiniz cennet olsun…Hayırlı cumalar.

Ya Rabbim! Bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine, biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et! Ya Rabbim. Biz kullarının dualarını kabul et. Amin! Hayırlı nurlu cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen de umudunu asla kaybetme, Çünkü Rabbim, kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Allah hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa, rahmetiyle diğerini açar. Ya Rabbi, bu mübarek cuma günü hürmetine bizlere hayırlı kapılar aç. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.

Allah’ım, Sen, benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben, Senin kulunum ve gücüm yettiğince, Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İşlediklerimin (kötülüklerin) şerrinden, ancak Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla. Zira günahları bağışlayan ancak sensin. Cuma’mız Mübarek olsun Hayırlı nurlu cumalar.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun. Avuçlarınız semada, dudaklarınız duada olsun. Her an ve her günkü dualarınız kabul olsun.CUMANIZ MÜBAREK OLSUN !

Melekler daima duacımız olsun. Yüreğimiz ferah, ilhamımız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, ahirette şefaatçimiz olsun. Cuma’mız mübarek olsun.

Kalbimiz imana, gönlümüz islam’a, dilimiz Kur’ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Amin. Hayırlı Cumalar.

İnsan; Geçmişin Hasretçisi, Geleceğin Özlemcisi, Yaşadığı Anın Şikayetçisidir! ALLAH, bizi şikayet edenlerden değil, Şükredenlerden eylesin. (Amin!) Hayırlı Cumalar.

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle…Cumanız mübarek olsun…

Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ki, o kötü bir arkadaştır. Hıyanetten ki o ne kötü sırdaştır. Tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezeli ömre döndürülmekten, Deccal fitnesinin kötülüğünden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.

ALLAH’ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.

Denizler bozulmuş, dağlar yanmada, bacalar, göklere zehir sunmada, dünya can çekişir; son savunmada; Nimete namertçe açmışız harbi, ne kadar da sabırlısın. Ya Rabbi. Anlatmaya, dilde lisan yetmiyor, utancından, durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da, bizde kusur bitmiyor; olmuşuz. Bir kere isyana tabi; Kurtar bizi. Kurtar bizi, Yâ Rabbi. Amin. Cumanız hayırlı ve bayram tadında olsun.

Allah’ım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allahım. Cumanız Mübarek Olsun.

Rabbim Rızasından ayırmasın, iki dünyada da hayırlarla sonuç verecek ameller işlememizi nasip etsin. Allah (c.c.) cumanızı ve ettiğiniz duaları kabul etsin..

Allah’ım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabrin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allah’ım. Cumanız Mübarek Olsun.

Ey Rabbim! İstemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmanı diliyoruz. Hayırlı cumalar!

Günlerin en kıymetlisi cuma’dır. Cuma günü, bayram günlerinden ve Aşura gününden daha kıymetlidir. Cuma: dünyada ve Cennette müminlerin bayramıdır. Cumanız Mübarek olsun.

Sahabelerden biri Rasulullaha: Cenab-i hak kime kıyamaz ya Resulullah diye sorar. Efendimiz(sav)’de Allah’u teala birbirinin arkasından dua eden kullarıma kıyamam, ikisini de affederim!’ diye buyurdu. Dualarınızda anılmak, dileğiyle hayırlı cumalar.

Bize bildirdiğin ve yine bizden gizlediğin tüm isimlerini ve Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Rabbim. Hayırlı bereketli cumalar.

Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana olan duyduğumuz ihtiyaç, Senin zenginliğine denk! Sana olan ihtiyacımız Senin büyüklüğün kadar. Hayırlı Cumalar.

Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun

Kul nafilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum. (Kudsi Hadis) sevilen kullardan olmak duasıyla Cumanız mübarek olsun.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizinle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız ise sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun..

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım.

Rabbimiz! Güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi Sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da, yalnız Sana arz ediyoruz.

Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duyduğumuz ihtiyaç, Senin zenginliğine denk! Sana olan ihtiyacımız Senin büyüklüğün kadar…

Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur`an-ı Kerim`i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap. Hayırlı Cumalar.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Cumamız mübarek, dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun.

“İki dua vardır ki, reddedilmez; O dua edenlerle Allah arasında bir perde yoktur; Biri, zulüm gören kişinin duası, öbürü de mü’minin kardeşine gıyabında ettiği dua”

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun, avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun, her an ve her günkü dualarınız kabul olsun Cumanız Mübarek Olsun!

Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun.Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne. Cumanız Mübarek Olsun

La ilahe illallahtir özüm, Muhammed Mustafadir sözüm, ihlas-i serif ile yikadim yüzüm. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm.

Bugün Cuma günüdür. Dinim Islam dinidir. Dinimin İslam dini olduguna, yetmis binin nisfina, mühürledim üstüne. Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradini ver gelecek Cuma’ya. Dualarda unutulmamak dileğiyle Cumanız mübarek olsun.

Sizlerin de, cuma günü için, güzel ve anlamlı mesajlarını bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ben yeni mesajlar buldukça bu yazıyı güncel tutmaya çalışacağım…