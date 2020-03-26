En çok gezenler Pendik, Beykoz

Veloxity isimli şirket, İstanbul’daki 1 milyon insanın akıllı telefonlarının dolaşım verilerini analiz ederek en fazla evde kalan semtleri belirledi. Bu son 7 günde göreceli olarak en fazla dolaşanlar şu bölgelerdeki kişiler olarak belirlendi: Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz.

Buna göre son 7 günde İstanbul’da en çok ‘evde kalan’ bölgeler, Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli oldu.

ÜSKÜDAR’DA BALIK TUTMAK YASAK



Türkiye’de koronavirüs vakalarının artmasının ardından tedbirler de sıkılaştırılıyor. İstanbul’da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüslerinin yakıt giderlerini karşılama kararı aldı.

İSTANBUL BOMBOŞ



İstanbul’un bazı meydanlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşların dışarı çıkmaması sonrası sessizlik hakim.