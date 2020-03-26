En çok gezenler Pendik, Beykoz
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, yetkililer zorunlu durumlar dışında evden çıkılmaması çağrısında bulunuyor.
Veloxity isimli şirket, İstanbul’daki 1 milyon insanın akıllı telefonlarının dolaşım verilerini analiz ederek en fazla evde kalan semtleri belirledi. Bu son 7 günde göreceli olarak en fazla dolaşanlar şu bölgelerdeki kişiler olarak belirlendi: Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz.
Buna göre son 7 günde İstanbul’da en çok ‘evde kalan’ bölgeler, Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli oldu.
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