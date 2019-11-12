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Çorum, 'fidan dikme etkinliğinde' dünya rekoru kırdı

Çorum, 'fidan dikme etkinliğinde' dünya rekoru kırdı

Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici: "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığına ait oldu."

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, 'fidan dikme etkinliğine' ilişkin yapılan açıklamada, "Çorum, Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı. 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru, bugün Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün 81 ilde 2023 noktada gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinin önemli noktalarından biri de Çorum oldu. Çorum Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdırdı. Bu kapsamda, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan "1 saatte en fazla fidan dikme" dünya rekoru, bugün Çorum'da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi. 

Öte yandan, bugün Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek basın toplantısında, Guinness yetkilileri tarafından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye tescil belgesinin takdim edileceği öğrenildi. Bakan Pakdemirli, basın toplantısında Çorum'da dikilen fidan sayısını da açıklayacak.

(AA)


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