En ballı koltuk CHP'nin karakutusuna 

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den aday gösterilmesinde etkili olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Rasim Bölücek, diyetinin karşılığını aldı. Ankara’nın konut, altyapı, üstyapı, yol, köprü ve inşaat projeleri yapan şirketi Metropol A.Ş.’nin önceki gün yapılan genel kurulunda yönetime Adnan Keskin, Rasim Bölücek, Kadir Subaşı, Erol Gündüz, Esma Baki ve İlker Bay getirildi. AKŞAM, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin en yüksek bütçeli şirketinin yönetimine seçilen Rasim Bölücek’i mercek altına aldı.

HER TAŞIN ALTINDA O VAR

ABD’de FETÖ üyeleriyle irtibat halinde olduğu iddia edilen Bölücek, 2014’te Mansur Yavaş’ın CHP’den aday gösterilmesinde etkili oldu. Yavaş’ın seçimi kaybetmesinden sonra CHP’den istifa etmesiyle birlikte tepkilerin hedefi haline gelen Bölücek’e parti içinde bir tek Kılıçdaroğlu sahip çıktı. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday gösterilmesinde de, Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz darbe girişimine “Kontrollü darbe” demesinin arka planında da Bölücek’in olduğu biliniyor. İP’e geçen Yavaş’ın 31 Mart seçimlerinde yeniden CHP’den aday gösterilmesi için Kılıçdaroğlu’nu ikna etme görevini de Bölücek üstlenmişti.