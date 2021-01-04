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04 Ocak 2021 Pazartesi 23:19 | Son Güncelleme:

Emniyetten WhatsApp uyarısı: Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır

Emniyetten WhatsApp uyarısı: Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY) tarafından WhatsApp dolandırıcılığına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), son zamanlarda yaygınlık kazanan "WhatsApp dolandırıcılığı"na ilişkin vatandaşları bilgilendirdi.

SİBERAY'dan yapılan bilgilendirme açıklamasında örnek bir görsel paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

"Telefonunuza görseldeki türde gelebilecek mesajlar aldatıcıdır ve dikkate alınmamalıdır. 

Böyle bir durumda panik yapılmamalı, mesajı gönderen kişi önce şikayet edilmeli, sonra da engellenmelidir."

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