Emniyetten korona timi

DEVRİM TOSUNOĞLU



Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan timler İstanbul’un tüm ilçelerinde gelen ihbarlar doğrultusunda denetime çıktı. Çok sayıda sahte ürün ihbarının ardından harekete geçen koronavirüs timleri İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte kayıt dışı ve denetimden geçmeyen yerlerde kaçak üretim yapan yerlerin izini sürüyor. Denetimlerde alınan numuneler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleniyor. Sahte ürün ya da insan sağlığına zararlı ürün bulunduran ve ruhsatsız imalat yapanlara işlem yapılacak.