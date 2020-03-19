Emniyette Kovid-19 hazırlıkları tamam

Devrim TOSUNOĞLU

Operasyon ve uygulamalarda polisler özel tedbirler alacak. Polislere maske, eldiven ve gerekli durumlar için tek kullanımlık tulum dağıtıldı.

55 HESAP TAKİPTE



Öte yandan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi sosyal medya üzerinden korona ile ilgili provokatif paylaşımları takibe aldı. 28’i İstanbul olmak üzere 55 hesabın kullanıcıları hakkında soruşturma başlatıldı.