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  3. Emniyette Kovid-19 hazırlıkları tamam

Emniyette Kovid-19 hazırlıkları tamam

Emniyette Kovid-19 hazırlıkları tamam

Koronavirüs salgınında sağlıkçılardan sonra en büyük görevi üstlenen İstanbul Emniyeti kırmızı alarma geçti.

Devrim TOSUNOĞLU

Operasyon ve uygulamalarda polisler özel tedbirler alacak. Polislere maske, eldiven ve gerekli durumlar için tek kullanımlık tulum dağıtıldı.

55 HESAP TAKİPTE

Öte yandan Siber Suçlarla Mücadele Şubesi sosyal medya üzerinden korona ile ilgili provokatif paylaşımları takibe aldı. 28’i İstanbul olmak üzere 55 hesabın kullanıcıları hakkında soruşturma başlatıldı. 


İtalya'daki duyarlı gençlerden Türkiye'ye Koronavirüs Mesajı

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