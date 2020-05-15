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  3. Emniyette 21 bin 16 personelin atama işlemi gerçekleştirildi

Emniyette 21 bin 16 personelin atama işlemi gerçekleştirildi

Emniyette 21 bin 16 personelin atama işlemi gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünce başkomiser ve komiser ile çeşitli rütbelerdeki 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce başkomiser ve komiser ile çeşitli rütbelerdeki 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. Personeller bugün itibarıyla görev yapacakları yeni görev yerlerine ilişkin bilgileri çalıştıkları merkezlerden ve online sistemlerden öğrenebilecekler.


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