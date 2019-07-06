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  3. Emniyet müdürünü şehit eden polisi vurmuştu! O polisle ilgili flaş karar

Emniyet müdürünü şehit eden polisi vurmuştu! O polisle ilgili flaş karar

Emniyet müdürünü şehit eden polisi vurmuştu! O polisle ilgili flaş karar

Rize’de emniyet müdürünü şehit eden, şube müdürü yaralayan polisi vuran koruma polisi suçsuz bulundu. Soruşturmayı tamamlayan savcı, itiraz süresi sonucunda koruma polisine silahının teslimine karar verdi.

 Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi makamında şehit eden personel şube müdürü Ercan Polat’ı yaralayan polis memuru İsmail Hakkı S. hakkında dava açılmıştı.

Rize Emniyet Müdürü Verdi’ni makamında meydana gelen olayda saldırgan polis memurunu sağ bacağından vuran koruma polisi Yiğitcan Köksal hakkındaki başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Rize Cumhuriyet Savcısı Cihangir Şahin, saldırganı sağ ayağından vurarak etkisiz hale getirmek isteyen polis memuru Yiğit Can Köksal hakkında takipsizlik kararı verdi.

KORUMA POLİSİ GÖREVİNİ YAPTI

 Rize Cumhuriyet Savcısı Cihangir Şahin’in kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Savcı Şahin’in verdiği kararda, “Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin koruması polis memuru Yiğit Can Köksal, tehlike geçirecek şekilde İbrahim Hakki S.’yi yaralayarak saldırıyı engellemek, defetmek ve saldırganı yakalamak amacıyla silahını ateşlemiştir. Olayda meşru savunma hakkını ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu çerçevesinde silah kullanma yetkisini kullandığı gerekçesiyle suçun yasal unsurları oluşmamıştır” denildi. Savcı verdiği kovuşturmaya yer yok kararında ayrıca itiraz süresi sonunda polis memuruna silahının teslim edilmesine hükmetti.

HABERTÜRK

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