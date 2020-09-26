Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi: Rambo lakaplı Okan Güler gözaltına alındı

Kadıköy'de polisler tarafından darp edildiğini iddia eden 53 yaşındaki Rambo lakaplı Okan Güler'in sosyal medyada paylaşımlarına karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Olay gününe dair güvenlik kamerası görüntüleri yayınlanarak, herhangi bir darp olayının yaşanmadığı ve Güler'in gözaltına alındığı duyuruldu.

DHA'da yer alan habere göre, Rambo Okan olarak da tanınan Okan Güler, Kadıköy'de Boğa Meydanı'nda bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından darp edildiğini iddia etmiş, bir video çekip sosyal medyada paylaşmıştı. 4 polis tarafından darp edildiğini söyleyerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istemişti.

RAMBO OKAN GÖZALTINA ALINDI

Güler'in sosyal medya paylaşımın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olay gününe dair güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak cevap verdi. Görüntülerde Güler'in, polislerin yanına gelerek video çekip sohbet ettiği ve darp olayının yaşanmadığı gözüküyor.

2010 yılında Kadıköy'de bir polisin "MP5" silahını çaldıktan sonra kaçan ve bir apartmanın bahçesinde yakalanarak gözaltına alınan Rambo lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, "Yakalanmasaydım Aziz Yıldırım'ı vuracaktım" demişti.