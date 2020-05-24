Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Afyonkarahisar'da saldırıya uğrayan polis memurunu ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan denetim noktalarını ziyaret için geldiği Afyonkarahisar'da, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen O.P'nin kürekle saldırdığı polis memurunun evine ziyarette bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Aktaş, Vali Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ile Kocatepe Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuruna geçmiş olsun dileklerini iletti.