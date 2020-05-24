Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8158
  • 7,4344
  • 380.418
  • 103024
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Afyonkarahisar'da saldırıya uğrayan polis memurunu ziyaret etti
24 Mayıs 2020 Pazar 23:35 | Son Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Afyonkarahisar'da saldırıya uğrayan polis memurunu ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Afyonkarahisar'da saldırıya uğrayan polis memurunu ziyaret etti

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Afyonkarahisar'da, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişinin saldırısına uğrayan polis memurunu ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından oluşturulan denetim noktalarını ziyaret için geldiği Afyonkarahisar'da, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen O.P'nin kürekle saldırdığı polis memurunun evine ziyarette bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Aktaş, Vali Mustafa Tutulmaz ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ile Kocatepe Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuruna geçmiş olsun dileklerini iletti.


Başkan Erdoğan'dan Filistin mesajı: Peşkeş çekilmesine göz yummayacağız!
Avrupa'da salgının en son bulaştığı ülkeydi... Aktif vaka kalmadı!
Selçuk Bayraktar'dan 'AKINCI' paylaşımı: Uçarak evinize gelecek, pencereleri açın
Çin'den koronavirüs çıkışı: Hukukta yeri yok!
Wesley Sneijder bombası! Son dakika olarak geçtiler
Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sınır hattında bayram

Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesinden sınır hattında bayram

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Şanlıurfa'da tarım işçileri bayramı tarlada çalışarak geçiriyor

Sınır ötesinin kahramanları bayrama görev başında girdi