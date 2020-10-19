Emniyet Genel Müdürlüğü uyardı: "Polisin son davetiyesine" dikkat

Emniyet Genel Müdürlüğü, "Polisin son davetiyesi" içerikli e-postalara karşı vatandaşın dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Firmalarımızın bu tarz içerikler ile karşılaştığında bunlara itibar etmemesi ve konuyu en yakın kolluk birimine bildirmesi önem arz etmektedir" ifadesine yer verildi.

Firmaların, e-posta adreslerine gelen bu tarz mesajların içeriğindeki linklere tıklanması ve ekinde bulunan dosyaların indirilmesi halinde şirket sistemlerinin şüpheliler tarafından ele geçirilmesi ve maddi/manevi zarara uğrama riskinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Firmalarımızın bu tarz içeriklerle karşılaştığında bunlara itibar etmemesi ve konuyu en yakın kolluk birimine bildirmesi önem arz etmektedir. Söz konusu maili oluşturan ve yayanlar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz."