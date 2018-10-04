Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ’nün Bank Asya’dadi kara para taktiğini ortaya çıkardı

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra güvenlik güçlerince başlatılan geniş çaplı operasyonlar Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gizli kalmış sırlarını deşifre ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü FETÖ mensuplarının, örgütün finansmanı için şüpheli işlem bildiriminden kurtulmak ve elde edilen himmet paralarının aklanması için Bank Asya’da birçok kişi adına hesap açtığını ortaya çıkarttı. FETÖ’nün bu işlemleri gerçekleştirdiği hesapların sahiplerinin 5’inin ölü, 75’inin ise 18 yaşından küçük olduğu anlaşıldı. Çalışmalar sonucu 143 banka personelinin hesaplara bloke koyma işlemini gerçekleştirdikleri belirlendi. Örgütün sahip olduğu paraların, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) mevduat garanti limiti olan 100 bin liranın altında olacak şekilde daha küçük tutarlara bölündüğü, işlem yapanların “emanetçi” olarak yazılarak, bu paranın başkasının hesabına gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Müşterinin kendi hesabına bloke konulması talimatı vermesiyle, hesapların başka kişiler tarafından işletildiği ve yönetildiği, bloke kayıtlarının özel anlam taşıyan işaret olarak kullanıldığı ve işleme paranın aslında hesap işleticisine ait olmadığı anlaşıldı. Öte yandan, Bank Asya’da çalışan personele, diğer bankalardan kredi çekip kendi bankalarına yatırmaları ve FETÖ’ye ait bir kırtasiye dükkânından kitap alıyormuş gibi pos cihazlarından ödeme talimatı verildiği tespit edildi.

37 İL 284 ŞUBE

Yapılan inceleme sonucunda, 1 Ocak 2014-3 Nisan 2017 tarihleri arasında Bank Asya’nın 37 farklı ilde yer alan 284 farklı şubesinde, şüpheliler tarafından toplam 106 bin 764 bloke koyma veya kaldırma işleminin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Söz konusu işlemlerin hacminin 130 milyon 621 bin 478 lira, 69 milyon 413 bin 412 dolar, 7 milyon 789 bin 742 euro, 6 milyon 108 bin 251 ons altın ve 16 bin 656 pound olduğu belirlendi.

(STAR)