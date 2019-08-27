Emircan 50 lira için öldürüldü

Denizli'de meydana gelen kavgada 17 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü. Denizli Büyükşehir Terminali'nde, 50 TL'lik borç meselesi yüzünden çıkan kavgada Hakan Doğan, Emircan Acarlı (17) ile Samet Türkkan'ı (19) bıçakla yaraladı.

OLAYDAN SONRA KAÇTI

Kavgada Emircan Acarlı ağır şekilde yaralandı. İki kişiyi bıçaklayan Hakan Doğan ise olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların yaptığı ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emircan Acarlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samet Türkkan'ın tedavisine devam edildiği öğrenildi. Bıçaklanarak öldürülen Emircan Acarlı'nın kısa süre önce arkadaşı Türkkan ile birlikte çalışmak üzere İstanbul'dan Denizli'ye geldiği ve bir tavuk firmasında çalıştığı bildirildi.



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