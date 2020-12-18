Eminönü'nde metrelerce uzayan kuyruk dikkat çekti: 'İnşallah paraya da yaklaşmışızdır'

Özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, heyecan yaşanıyor. 'Talih kuşu'nu arayanlar hayallerine ulaşmak için bayilere gidiyor.

DHA'nın haberine göre, çeyrek biletin 25, yarım biletin 50, tam biletin de 100 liradan satıldığı bayiler önünde uzun kuyruk oluşmaya başladı. Eminönü'ndeki ünlü piyango bayisinin önünde gün boyunca uzun kuyruklar oluştu. Metrelerce uzayan kuyruk havadan da görüntülendi. Bazı vatandaşlar her yıl şansını denediğini söylerken, bazıları borçları için bazıları ise çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için bilet aldığını kaydetti.



"İNŞALLAH PARAYA DA YAKLAŞMIŞIZDIR"

Ali Arslan da dakikalarca kuyrukta bekledikten sonra umudunun yüksek olduğunu söyledi. Arslan, "Hemen hemen 45 dakika oldu bekliyorum. Yaklaştık bakalım. İnşallah paraya da yaklaşmışızdır. Umutlar yüksek. Geçen sene aldık olmadı. Bakalım bu sene olacak inşallah. Bu sene çıkana kadar çekilecek olması da hızlandırdı tabi. Bu kuyruğun bir sebebi de o" dedi.