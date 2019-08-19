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  3. Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafı, ürünleri Yenikapı miting alanına serdi

Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafı, ürünleri Yenikapı miting alanına serdi

Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafı, ürünleri Yenikapı miting alanına serdi

Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafı, dünkü sağanak yağmurla oluşan su baskınında ıslanan ürünlerini Yenikapı miting alanına götürerek kurumaya bıraktı.

İstanbul'da dün etkisini gösteren sağanak yağış ile birlikte birçok noktada su baskınları yaşanmıştı. Eminönü'ndeki Yeraltı Çarşısı'nda su seviyesi diz hizasına ulaşmıştı. Su tahliye işlemlerinin başlamasıyla birlikte çarşı esnafı dükkanlarını temizlerken, su baskınından etkilenen ürünlerini ayırdı. Esnaf, ıslanan ürünlerini Yenikapı miting alanına getirerek kurumaya bıraktı.

TAHMİNİ ZARAR 100 BİN TL

Yeraltı çarşı esnafı Zafer Yavuz, "Tahmini olarak sadece mallar üzerinden söylüyorum, en kötü 100 Bin TL zararımız var. Dükkandaki eşyalar, stantlar, raflar, elektronik eşyalar, kasalar, arkadaşlarımızın giden telefonları, bu rakam daha üste çıkar tabi en az rakam 100 Bin TL.

Bu gördükleriniz de kurtarabildiklerimiz. Bir bu kadar daha vardı. Sigorta 20 dükkandan belki 10'unda vardır. Burada tahmini olarak bin tane ayakkabı var. Biz bu gece bunların kurumasını bekleyeceğiz.

Yarın akşama kadar biz muhtemelen buradayız. Kuruduğunda artık önümüze bakacağız. Tekrar atmamız gerekenler varsa atacağız" dedi.

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