Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5798
  • 6,1926
  • 270.76
  • 96316.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Eminönü alt geçidinde son durum

Eminönü alt geçidinde son durum

Eminönü alt geçidinde son durum

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış sonrası sular altında kalan Eminönü Alt geçidinde temizlik çalışmaları sona erdi. Zabıta ekipleri tarafından giriş, çıkışları demir bariyelerle kapatılan altgeçit sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından kullanıldı. Zabıta ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine geçit yeniden yaya trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da geçen Cumartesi günü yaşanan şiddetli sağanak yağışta sular altında kalan Eminönü Altgeçitte temizlik çalışmaları dün akşam saatlerinde sona erdi. Çalışmaların ardından zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle çevrilen alt geçidin sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından kullanıldığı görüldü. Zabıta ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine alt geçit yeniden çift taraflı yaya trafiğine kapatıldı. Bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için zabıta ekiplerinin bekleyişi sürüyor. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir heyetin gün içinde alt geçide gelerek esnafla hasar tespiti konusunda bir görüşme yapması bekleniyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ziynet düğün için kesenin ağzını açtı
Gündeme bomba gibi düşen aşk iddiası! Simge Sağın ve Metin Hara...
Aleyna Tilki İzmir'i salladı! 'Sarılalım mı Aley Baba?'
Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
Nebahat Çehre'den Beren Saat'e duygusal mesaj!
<p>Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Seğmenler Mahallesi Karanfil Sokak´ta meydana geldi. Kaldırımda yürü

Süs Köpeğiyle Dalaşan Sokak Köpeğine Tekme Attı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları görevden alındı! İçişleri fotoğrafları yayınlandı

Yılın en büyük indirimi açıklandı: Otomobil markaları ağustos ayına iddialı kampanyalar hazırladı