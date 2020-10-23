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  • Emine Erdoğan'ın sahiplendiği "Leblebi", Külliye bahçesinde
23 Ekim 2020 Cuma 18:20 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'ın sahiplendiği "Leblebi", Külliye bahçesinde

Emine Erdoğan'ın sahiplendiği "Leblebi", Külliye bahçesinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter'dan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpekle ilgili bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Leblebi, Külliye bahçemizdeki yeni yerini çok sevdi." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan paylaşımında, "Yedikule Hayvan Barınağından sahiplendiğimiz Leblebi, Külliye bahçemizdeki yeni yerini çok sevdi." ifadelerini kullandı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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