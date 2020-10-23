23 Ekim 2020 Cuma 18:20 | Son Güncelleme:
Emine Erdoğan'ın sahiplendiği "Leblebi", Külliye bahçesinde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan, sosyal medya hesabı twitter'dan sahiplendiği "Leblebi" isimli köpekle ilgili bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Leblebi, Külliye bahçemizdeki yeni yerini çok sevdi." açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Emine Erdoğan paylaşımında, "Yedikule Hayvan Barınağından sahiplendiğimiz Leblebi, Külliye bahçemizdeki yeni yerini çok sevdi." ifadelerini kullandı.
Yedikule Hayvan Barınağından sahiplendiğimiz Leblebi, Külliye bahçemizdeki yeni yerini çok sevdi.#SatınAlmaSahiplen pic.twitter.com/cWYbPmOLUA— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 23, 2020