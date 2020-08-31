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  3. Emine Erdoğan'ın bilgisayar desteği vereceği Yörük kızı Emine Betül Küçükakça konuştu! 'Minnettarım'
31 Ağustos 2020 Pazartesi 02:49 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'ın bilgisayar desteği vereceği Yörük kızı Emine Betül Küçükakça konuştu! 'Minnettarım'

Emine Erdoğan'ın bilgisayar desteği vereceği Yörük kızı Emine Betül Küçükakça konuştu! 'Minnettarım'

Yaylada hayvanlarını otlatırken, doktor olma hayaliyle durmadan çalışan 12 yaşındaki Emine'nin azmine Emine Erdoğan'dan bilgisayar desteği geldi.

Antalya’da yaz aylarında Yörük ailesiyle yayla yayla gezen 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça, hayvanlarını otlatırken bir yandan da doktor olmak için canla başla çalışıyor. Koyun ve keçilerini güderken ders çalışmayı da ihmal etmeyen Emine bir tek yağmur yağınca kitap ve defterlerinin ıslanmasından yakınıyor. Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Küçükakça’nın hayallerine ulaşması için harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, AA’nın haberini Twitter’dan paylaşarak Emine’ye şu sözlerle sürpriz yaptı:

SEN YETER Kİ ÇALIŞ

“Torosların kardeleni sevgili kızım Emine. Sen yeter ki derslerine iyi çalış, okuma sevdandan vazgeçme. İhtiyacın olan bilgisayarı sana ben hediye edeceğim. Doktor olarak milletimize hizmet edeceğin günü heyecanla bekliyor olacağız.”

MİNNETTARIM

Emine Erdoğan’a teşekkür eden Emine Betül Küçükakça, şöyle konuştu: “Emine Erdoğan Hanımefendi, bana bilgisayar hediye edeceğini bildirdi. Bu değerli hediye bana ulaştığında hakkını vereceğim. Sizlerin ve bana yardım eden herkesin yüzünü kara çıkartmayacağım. Minnettarım.”

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