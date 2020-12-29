Emine Erdoğan'dan sahiplendiği engelli köpek Leblebi ile dikkat çeken paylaşan: Cumhurbaşkanımızı uğurluyoruz

'Leblebi' isimli engelli bir köpeği sahiplenen Emine Erdoğan'dan Leblebi ile yaptığı Twitter paylaşımı gülümsetti.

Binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımda Emine Erdoğan "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta Emine Erdoğan ve Leblebi, Başkan Erdoğan'ı kapıdan uğurluyor. Başkan Erdoğan'ın tasmasından tuttuğu Leblebi'nin neşeli halleri dikkat çekti.

Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık. @RTErdogan pic.twitter.com/x3p9thjYwp — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 29, 2020

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ziyaret ettiği hayvan barınağında, 'Leblebi' isimli engelli bir köpeği sahiplenmişti. Erdoğan, "Leblebi, dört kere ameliyat olmuş. Hayvanseverler ondan, o hayattan vazgeçmemiş. Leblebi artık bize emanet. Yeni yuvası, bahçemiz olacak" demişti.

