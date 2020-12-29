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  • Emine Erdoğan'dan sahiplendiği engelli köpek Leblebi ile dikkat çeken paylaşan: Cumhurbaşkanımızı uğurluyoruz
29 Aralık 2020 Salı 13:21 | Son Güncelleme:

Emine Erdoğan'dan sahiplendiği engelli köpek Leblebi ile dikkat çeken paylaşan: Cumhurbaşkanımızı uğurluyoruz

Emine Erdoğan'dan sahiplendiği engelli köpek Leblebi ile dikkat çeken paylaşan: Cumhurbaşkanımızı uğurluyoruz

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ziyaret ettiği hayvan barınağında sahiplendiği engelli köpek 'Leblebi' ile dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

'Leblebi' isimli engelli bir köpeği sahiplenen Emine Erdoğan'dan Leblebi ile yaptığı Twitter paylaşımı gülümsetti. 

Binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımda Emine Erdoğan  "Bu sabah Cumhurbaşkanımızı Leblebi ile birlikte uğurladık" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta Emine Erdoğan ve Leblebi, Başkan Erdoğan'ı kapıdan uğurluyor. Başkan Erdoğan'ın tasmasından tuttuğu Leblebi'nin neşeli halleri dikkat çekti.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ziyaret ettiği hayvan barınağında, 'Leblebi' isimli engelli bir köpeği sahiplenmişti. Erdoğan, "Leblebi, dört kere ameliyat olmuş. Hayvanseverler ondan, o hayattan vazgeçmemiş. Leblebi artık bize emanet. Yeni yuvası, bahçemiz olacak" demişti.

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